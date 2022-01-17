Социальная сеть Facebook 14 января заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности.

Об этом сообщил руководитель российской делегации Константин Гаврилов в комментарии российскому агентству ТАСС.

— В пятницу Facebook забанил страницу делегации, сославшись на запрещенный контент, — сказал Константин Гаврилов.

По его словам, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД РФ. В связи с этим делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

Как сообщает Интерфакс, позже Роскомнадзор потребовал от Facebook немедленно восстановить доступ без ограничений к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене и отчитаться о причинах введения ограничений.

Письмо с этими требованиями Роскомнадзор 16 января направил на адрес американской компании Meta Platforms, владеющей соцсетью Facebook.

В письме отмечается, что «данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».

— Ведомство считает это актом цензуры, что согласно российской Конституции запрещено, — отмечает пресс-служба.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.