Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, которым в стране вводится вакцинный пропуск. Днем ранее документ поддержал Сенат (верхняя палата).
Об этом сообщает France 24.
Законопроект о вакцинных пропусках поддержали 215 депутатов нижней палаты. Против документа проголосовали 58 парламентариев, 7 — воздержались.
Отмечается, что после утверждения законопроекта обеими палатами парламента его могут передать в Конституционный совет Франции. При этом правительство страны рассчитывает, что документ вступит в силу примерно с 20 января.
Ранее сообщалось, что в Великобритании накануне подтвердили минимальное количество заражений коронавирусом с 15 декабря.
|
Політичні в'язні – заручники Кремля, які, не визнавши злочинного режиму, продовжують відстоювати Україну і все українськеТарас Кремінь
|
Цугцванг миколаївського акимату на хвилі вихіднихСтанислав Мартиросов
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, которым в стране вводится вакцинный пропуск. Днем ранее документ поддержал Сенат (верхняя палата).
Об этом сообщает France 24.
Законопроект о вакцинных пропусках поддержали 215 депутатов нижней палаты. Против документа проголосовали 58 парламентариев, 7 — воздержались.
Отмечается, что после утверждения законопроекта обеими палатами парламента его могут передать в Конституционный совет Франции. При этом правительство страны рассчитывает, что документ вступит в силу примерно с 20 января.
Ранее сообщалось, что в Великобритании накануне подтвердили минимальное количество заражений коронавирусом с 15 декабря.