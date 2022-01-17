Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, которым в стране вводится вакцинный пропуск. Днем ранее документ поддержал Сенат (верхняя палата).

Об этом сообщает France 24.

Законопроект о вакцинных пропусках поддержали 215 депутатов нижней палаты. Против документа проголосовали 58 парламентариев, 7 — воздержались.

Отмечается, что после утверждения законопроекта обеими палатами парламента его могут передать в Конституционный совет Франции. При этом правительство страны рассчитывает, что документ вступит в силу примерно с 20 января.

Ранее сообщалось, что в Великобритании накануне подтвердили минимальное количество заражений коронавирусом с 15 декабря.