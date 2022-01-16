В Великобритании накануне подтвердили минимальное количество заражений коронавирусом с 15 декабря.

Об этом сообщает BBC.

Накануне выявили около 82 тысяч заражений. При этом с 22 декабря суточные показатели всегда были больше 100 тысяч, а максимумы составляли около 200 и более 200 тысяч (при населении в 67 миллионов, — прим.).

В то же время значительного роста смертности при этом не произошло, только в отдельные дни регистрировали почти 400 смертей в сутки. Тогда как на пике волны прошлой зимой, когда вакцинация только начиналась, ежедневно умирало более тысячи пациентов с коронавирусом, а количество заражений тогда было в разы ниже.

Как информирует британский Офис национальной статистики, в первую неделю 2022 года в Британии одновременно болели коронавирусом каждый 20-й житель страны, а в более густозаселенной Англии — каждый 15-й.

В то же время с начала года ежедневное количество заражений постепенно снижается. Наблюдается и незначительное снижение количества госпитализированных с коронавирусом.

Как полагает профессор Ливерпульского университета Джулиан Гискокс, пандемия переходит в новую фазу, когда вирус уже не будет иметь такого влияния на повседневную жизнь общества.

— Мы уже почти там — это начало конца, по меньшей мере для Британии. Думаю, в 2022 году жизнь будет уже почти такой, как до пандемии, — пояснил ученый.

Напомним, Билл Гейтс прогнозирует спад заболеваемости COVID после волны «Омикрона».