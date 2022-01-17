Миллиардер Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, объявил 17 января о сложении с себя полномочий председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Об этом сообщает «Радио Азаттык» .

Причины ухода с поста председателя, который он занимал с сентября 2013 года, не указаны.

Тимур Кулибаев покинул пост спустя два дня после того, как были прекращены полномочия двух других зятьев Нурсултана Назарбаева в национальных компаниях. В субботу фонд «Самрук-Казына» сообщил об освобождении от должностей председателя правления компании «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления компании «Казахгаз» Кайрата Шарипбаева.

Кайрата Шарипбаева называют «мужем» депутата мажилиса Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента (это, как предполагается, второй ее брак, первый, с Рахатом Алиевым, был расторгнут в 2007 году, — прим.).

Димаш Досанов — муж Алии Назарбаевой, младшей дочери Назарбаева.

Тимур Кулибаев женат на Динаре, средней дочери бывшего президента. Чета Кулибаевых считается самой состоятельной в Центральной Азии, супруги входят в список миллиардеров журнала Forbes. Они контролируют крупнейший банк страны и имеют диверсифицированный бизнес.

Как отмечает издание, 54-летний Тимур Кулибаев считается одной из влиятельных фигур в нефтегазовой отрасли страны. Он возглавляет Казахстанскую ассоциацию организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY. Кроме того, он является членом совета директоров российской компании «Газпром», председателем Национального олимпийского комитета и руководителем Казахстанской федерации бокса.

На минувшей неделе президент Касым-Жомарт Токаев, ставленник Назарбаева, возложил на «Казахгаз», наряду с компанией «КазМунайГаз» и правительством, ответственность за «допущение протестной ситуации», после которой, по мнению наблюдателей, в стране могла поменяться расстановка сил на властном олимпе.

Напомним, в Казахстане задержали экс-вице-министра энергетики Жумабая Карагаева, руководителей электронных торговых площадок и других лиц. Их подозревают в причастности к необоснованному росту цен на газ.