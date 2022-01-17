Электронная петиция активиста Сергея Стерненко о применении санкций против телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.

По состоянию на утро 17 января петицию подписали 25 014 человек, пишет TheБабель.

— В целях защиты национальной (и информационной, в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала НАШ с последующим прекращением его вещания на территории Украины, — сказано в петиции.

Сергея Стерненко указывает, что фактический владелец канала Евгений Мураев (бывший депутат) неоднократно в его эфире отрицал факт российской агрессии, называя войну «гражданской».

Кроме этого в эфире телеканала появлялся заместитель лидера луганских боевиков Родион Мельник, который заявлял, что Донбасс якобы не является частью Украины. В тексте петиции отмечается, что ведущие и гости телеканала регулярно разжигают вражду и распространяют антиукраинскую пропаганду.

Напомним, что YouTube заблокировал в Украине телеканалы «112 Украина», NewsOne и Zik. При этом через поиск на платформе старые видео и прямые эфиры этих каналов еще можно посмотреть.