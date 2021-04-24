YouTube заблокировал в Украине телеканалы «112 Украина», NewsOne и Zik. При этом через поиск на платформе старые видео и прямые эфиры этих каналов еще можно посмотреть.

Однако при переходе на профиль каналов пишется, что они «недоступны для просмотра в вашей стране».

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики направило еще в феврале в компанию YouTube решение СНБО Украины о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» с просьбой закрыть их страницы на видеосервисе.

Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.