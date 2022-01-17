Активисты, которые встречали лидера политической партии «Европейская солидарность», бывшего Президента Украины Петра Порошенко в Международном аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского, вслед за ним отправились в Печерский районный суд Киева, где в 11:00 должно начаться заседание по избранию политику меры пресечения.

Об этом пишет Укринформ.

Так, около пяти тысяч участников акции, организованной в поддержку экс-президента, отправились к зданию суда после отъезда Петра Порошенко.

Активисты разъезжаются на автобусах и автомобилях. В связи с этим вблизи аэропорта образовались пробки.

Петр Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в Киев в 09:10.