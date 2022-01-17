Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines сообщила, что в связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время самолетов, прекращает выполнение полетов.

Возобновить полеты в Air Ocean Airlines планируют с 15 марта 2022 года, пишет «Центр транспортных стратегий».

Как отметили в авиакомпании, пассажирам, которые уже приобрели билеты, средства автоматически в полном объеме будут зачислены на карту, с которой была произведена оплата.

— Если вы приобрели билет у агента по продаже авиационных перевозок, обратитесь по месту его приобретения для возмещения стоимости билета. Также предлагаем Вам сохранить за собой право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставляем скидку в размере 50% от стоимости билета, – добавили в Air Ocean Airlines.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Мотор Сич» начинает полеты из Киева в Николаев, с 16 января новые рейсы будут отправляться из Киевского аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны — прим.) по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.