Авиакомпания «Мотор Сич» начинает полеты из Киева в Николаев, с 16 января новые рейсы будут отправляться из Киевского аэропорта имени Игоря Сикорского (Жуляны — прим.) по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы из Николаева в Киев будут выполняться с 17 января по понедельникам, средам, пятница и субботам.

Направление будет обслуживать самолет Ан-24.

Авиабилеты доступны на сайте www.flymotorsich.com.

Стоимость билета в Киев — 1289 гривен. Время в полете 1 час 10 минут. Вылет в 20 часов.

Из столицы в Николаев билет будет стоить 1308 гривен. Вылет в 7 часов 20 минут.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал, что уже ведется работа, чтобы завести в аэропорт Николаева (областное коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» — прим.) бюджетную авиакомпанию с рейсами в Европу.

Напомним, в декабре прошлого года Виталий Ким также обещал, что «областная власть приложит усилия», чтобы аэропорт включили в государственную целевую программу развития аэропортов.

В ходе своего сегодняшнего отчета глава Николаевской облгосадминистрации заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

В свою очередь, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит у премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Ранее исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия.

Также сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс «Николаевского международного аэропорта» в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты.

Кроме того, оказалось, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.

Ранее депутат горсовета Максим Невенчанный заявил, что исполнять обязанности директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» назначили далекого от проблем отрасли человека.

Напомним, что и.о. директора аэропорта Пётр Кызым рассказал, что у предприятия не осталось необходимых для работы в зимний период реагентов.

Ранее в компании «Windrose Airlines» сообщили, что приостанавливают рейсы из аэропортов Черновцов, Ужгорода, Николаева и Херсона из-за их неготовности к оперированию в зимний период. Однако в николаевском аэропорту заявили, что авиакомпания прекращает работу в связи с отсутствием спроса на рейс «Николаев–Киев».

Отмечалось, что такая ситуация была 1 с 2020 году. В частности, в августе прошлого года, аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева, который выполняла компания «Windrose Airlines». Однако, в декабре того же года авиакомпания временно прекратила выполнять регулярные рейсы в Киев из Николаевского международного аэропорта до весны 2021 года.