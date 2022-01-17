Представители Государственного бюро расследований прямо в аэропорту пытались вручить Петру Порошенко повестку с вызовом в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника по коммуникациям ГБР Татьяну Сафьян во время брифинга.

По ее словам, он отказался.

— Сегодня ГБР пыталось вручить повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. Петр Порошенко отказался от получения процессуальных документов, — заявила она.

На паспортном контроле к политику подошел сотрудник Государственного бюро расследований с повесткой с вызовом в суд. Кроме того, пограничники проверяли паспорт бывшего президента около 15 минут и не отдавали его. Но потом, все-таки, документ отдали.

Ранее сообщалось, что активисты, которые встречали лидера партии «Европейская солидарность» в Международном аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского, вслед за ним отправились в Печерский районный суд Киева.