Сегодня, 17 января, Молдова ужесточила правила въезда. Теперь для пересечения границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие коронавируса.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
В частности, для въезда в страну необходимо предъявить один из четырех документов:
Отметим, что согласно данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 17 января в стране в общей сложности выявили 388,9 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, за последние 28 дней — 16,7 тысячи случаев. Умерло от осложнений за все время 10 444 человека, в том числе 951 за последние 28 суток. В стране введено 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19.
Напомним, что власти Чехии приняли решение ужесточить правила въезда на территорию страны, для украинцев в том числе.
Сегодня, 17 января, Молдова ужесточила правила въезда. Теперь для пересечения границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие коронавируса.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
В частности, для въезда в страну необходимо предъявить один из четырех документов:
Отметим, что согласно данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 17 января в стране в общей сложности выявили 388,9 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, за последние 28 дней — 16,7 тысячи случаев. Умерло от осложнений за все время 10 444 человека, в том числе 951 за последние 28 суток. В стране введено 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19.
Напомним, что власти Чехии приняли решение ужесточить правила въезда на территорию страны, для украинцев в том числе.