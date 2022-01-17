Сегодня, 17 января, Молдова ужесточила правила въезда. Теперь для пересечения границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие коронавируса.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

В частности, для въезда в страну необходимо предъявить один из четырех документов:

сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации (действительный через 14 дней после прививки);

справку, подтверждающую, что человек за последние полгода переболел COVID-19;

тест, подтверждающий наличие антител к COVID-19 (действительный три месяца с момента сдачи);

экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и, соответственно, 72 часа до въезда в страну.

Отметим, что согласно данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 17 января в стране в общей сложности выявили 388,9 тысячи случаев инфицирования коронавирусом, за последние 28 дней — 16,7 тысячи случаев. Умерло от осложнений за все время 10 444 человека, в том числе 951 за последние 28 суток. В стране введено 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19.

Напомним, что власти Чехии приняли решение ужесточить правила въезда на территорию страны, для украинцев в том числе.