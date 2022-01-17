Печерский суд Киева объявил перерыв на неизвестный срок по делу бывшего президента Украины Петра Порошенко, сегодня суд избирает меру пресечения политику.

Суд объявил перерыв на неизвестный срок. По словам адвокатов, им нужно несколько часов для ознакомления с документами. Точное время судья объявит позже.

Отметим, что судебное заседание началось около получаса назад.

Петр Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в Киев в 09:10.