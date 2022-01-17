Николаевские народные депутаты от партии «Слуга народа» чаще своих коллег из других областей голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины в 2021 году.

Всего в прошлом году состоялось 5687 голосований, из которых нардепы от Николаевщины голосовали «за», «против» или воздерживались в 92% случаях, говорится в материале гражданской сети «Опора».

Наиболее дисциплинированным среди николаевских мажоритарщиков оказался нардеп Игорь Копытин, который в 2021 году не пропустил ни одного голосования. Нардеп Максим Дырдин принял участие в 98% голосований парламента, Александр Пасечный — в 94,7%, а Александр Гайду — в 91,4%. Наименьшие показатели участия у нардепов Игоря Негулевского — 86,8% и Артема Черноморова — 81,6%.

При этом почти в половине случаев николаевские мажоритарщики «воздерживались» во время принятия решений — нардепы давили на соответствующую кнопку в 48,9% случаев. Этот показатель самый высокий среди всех областей страны.

В то же время нардепы от Николаевщины стали лидерами по голосованию «против» — показатель 3,7% также является самым высоким. Депутаты голосовали «за» в 39,5% случаев, не голосовали — в 4,4%, а также отсутствовали на 3,5% голосований.

Среди николаевских нардепов больше всего «воздерживались» Игорь Копытин (58,7%), Максим Дирдин (57,1%) и Александр Пасечный (55,5%). Позиции за чаще всего придерживались Александр Гайду (40,5%), а также Игорь Копытин и Максим Дырдин с показателем в 40,2%. Активно голосовал «против» народный депутат Игорь Негулевский — 18,9%. За весь период работы Верховной Рады девятого созыва в 40% случаев он голосовал вразрез с линией фракции «Слуга народа».

Несмотря на высокие показатели голосования, николаевские мажоритарщики не слишком активно пользовались своим правом выступать в стенах Верховной Рады. Таким образом, Николаевская область оказалась на 16-ом месте среди всех регионов страны.

— Совокупно мажоритарщики выступили 58 раз общей продолжительностью 1 час 5 минут 34 секунды. Для сравнения: больше всего выступали мажоритарщики Львовской области — около 10 часов, – указывается в материале.

Напомним, что народные депутаты-мажоритарщики от Николаевской области вступили в 23 межфракционные объединения, среди которых — «За Большое Строительство», «За становление и законодательное обеспечение музыкальной индустрии Украины», «За украинскую науку» и «Украина — Кувейт, дружество, уважение и взаимодействие».