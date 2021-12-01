Народные депутаты-мажоритарщики от Николаевской области вступили в 23 межфракционные объединения, среди которых — «За Большое Строительство» «За становление и законодательное обеспечение музыкальной индустрии Украины», «За украинскую науку» и «Украина — Кувейт, дружество, уважение и взаимодействие».

Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».

Отмечается, что на начало ноября в Верховной Раде Украины создано 120 межфракционных депутатских объединений. Из них николаевские мажоритарщики входят в 23. Так, 6 народных депутатов, избранных от региона, совокупно принадлежат к таким объединениям: «Николаевщина», «Ценности, достоинство, семья», «За конституционную реформу и эффективную власть», «Юг Украины» «, «За Большое Строительство», «Invest in Ukraine», «За развитие украинского ракетостроения», «Развитие отношений Украина — Катар», «За развитие атомной энергетики», «За украинскую науку», «Депутатский аграрный совет», «Intermarium», «За развитие морской отрасли и инфраструктурные реформы», «Поддержка и содействие развитию стратегических отраслей промышленности», «Украина — Кувейт, дружество, уважение и взаимодействие», «За права детей с особыми образовательными потребностями», «Правозащитная и антикоррупционная коалиция» , «За становление и законодательное обеспечение Музыкальной индустрии Украины», «Энергоэффективная Украина», «За ФОПов», «За украинскую Бессарабию», «Защита прав ребенка — приоритет государства», «Простые решения и результаты».

Самым популярным из нардепов, избранных от региона, является объединение «Николаевщина», куда входят все мажоритарщики. По 5 депутатов входят в объединения «Ценности, достоинство, семья», «За конституционную реформу и эффективную власть», по 4 — в «Юг Украины» и «За Большое Строительство». Членом наибольшего количества межфракционных объединений (11) является народный депутат от 131 округа Артем Черноморов. Александр Гайду представлен в 10 объединениях, а Игорь Копытин, Игорь Негулевский и Александр Пасечный — в 8. В наименьшее количество объединений — 7 — входит депутат по 132 округу Максим Дырдин.

Кроме того, 2 народных депутата от Николаевщины входят в руководящий состав четырех межфракционных объединений. Так, народный депутат от 129 округа Игорь Копытин возглавляет два объединения — «Николаевщина» и «Поддержка и содействие развитию стратегических отраслей промышленности». Артем Черноморов также входит в руководящий состав 2 объединений — «Юг Украины» и «За развитие атомной энергетики».