Церемония открытия огромного флагштока, 23 августа 2021

В программе экономического и социального развития Николаевской области на 2022 год, утвержденной облсоветом 21 декабря 2021, отсутствует окончание работ по реконструкции сквера возле флага-гиганта.

Об этом свидетельствуют приложения к программе, опубликованные Департаментом экономического развития и региональной политики ОГА, пишут НикВести.

Отметим, что в бюджете Николаевской области на 2022 год тоже не заложены деньги на реконструкцию сквера, которую так и не закончили.

При этом объект присутствовал в программе соцэконом развития на 2021 год. Его туда внесли решением сессии от 16 марта 2021 года.

Сумма, предусмотренная программой 2021 года, была израсходована полностью. Однако реконструкцию в итоге так и не закончили.

Напомним, что в ноябре 2021 года во время ток-шоу «Битва за місто» выяснилось, что деньги, выделенные областным и городским советом на реконструкцию сквера «Юных героев», Николаевская облгосадминистрация потратила на установку гигантского флага и обустройство небольшого участка территории вокруг него. Департамент градостроительства и архитектуры Николаевской облгосадминистрации указал в ответе на информационный запрос журналистки Алены Квитко, что на установку флага потратили 14,36 миллиона гривен.

Также в эфире программы «Битва за місто» замглавы облсовета, представитель «ОПЗЖ» Владимир Фроленко возмутился, что сквер «Юных героев», на реконструкцию которого облсовет выделил деньги, так и не отремонтировали, а только установили огромный флагшток.

Отметим, что на данный проект было выделено 15 миллионов гривен — по 5 миллионов из областного, городского и государственного бюджетов. Ко Дню Независимости в сквере открыли флаг и обустроили небольшую площадку вокруг него, однако работы по благоустройству территории сквера так и не были сделаны. Таким образом, из общей суммы должно было остаться всего 600 тысяч гривен.

При этом для того, чтобы выделить деньги на сквер из горбюджета, средства забрали с других объектов:

1,6 миллиона гривен с капремонта детской площадки по улице Крылова, 8/1, 12/1, 12/2, 12/4;

1,4 миллиона — с капремонта тротуара по улице Космонавтов от Электронной до Винграновского;

2 миллиона — с капремонта сквера «Дикий Сад».

Напомним, во время сессии 16 марта депутаты Николаевского областного совета поддержали проект реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве и установки в нем 72-метрового флагштока и выделили на него из бюджета 5 миллионов гривен.

Перед голосованием Виталий Ким заявлял о том, что на установку огромного флага в Николаеве из госбюджета дадут 14 миллионов гривен. В свою очередь глава областного совета Анна Замазеева заявила, что запустит краудфаундинговый сайт для сбора денег на рекострукцию сквера «Юных героев» в Николаеве и установку 72-метрового флага Украины. Однако сайт так и не появился.

А до вынесения вопроса на сессию депутатам предлагали выделить 5 миллионов на установку флага. Однако комиссия областного совета по вопросам бюджета не согласовала такое решение. Тогда речь шла о благоустройстве всего 100 квадратных метров территории сквера — т.е. самой площадки.

После проект изменили, расширив территорию рекострукции до 2,5 тысяч квадратных метров и пообещав депутатам, что 5 миллионов из областного бюджета направят исключительно на проект реконструкции и ремонт сквера.