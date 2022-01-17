Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения в Украину — это «дезинформация».
Об этом сообщает Интерфакс.
— Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали насчет вторжения так называемого России в Украину, в частности распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения, — сказал он.
По его словам, события 2014 года в Украине начались не из-за «некой провокации» со стороны России, а якобы в результате «государственного переворота», поддержанного, если не организованного США.
Сергей Лавров убежден, что Украина сегодня якобы «находится под внешним управлением США», а Вашингтон «вполне в состоянии заставить киевский режим» выполнить Минские договоренности.
По информации Вашингтона, российские военные планируют начать провокации за несколько недель до вторжения РФ в Украину — в период между серединой января и серединой февраля.
Также у США есть данные о том, что российские агенты влияния уже начали распространять в СМИ и соцсетях фейки о якобы провокациях с украинской стороны. Псаки подчеркнула, что Россия уже использовала такой сценарий в 2014 году.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также подтвердил информацию о том, что Россия «активно работает над предлогом для потенциального вторжения в Украину». Провокация может выглядеть как нападение на русскоязычных людей в Украине.
14 января издание The Guardian сообщило, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом к военному вторжению.
Напомним, в декабре 2021 года глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины. Тогда внесенные коррективы предполагали усиление на Готланде и в Балтийском море.
Ранее сообщалось, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения в Украину — это «дезинформация».
Об этом сообщает Интерфакс.
— Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали насчет вторжения так называемого России в Украину, в частности распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения, — сказал он.
По его словам, события 2014 года в Украине начались не из-за «некой провокации» со стороны России, а якобы в результате «государственного переворота», поддержанного, если не организованного США.
Сергей Лавров убежден, что Украина сегодня якобы «находится под внешним управлением США», а Вашингтон «вполне в состоянии заставить киевский режим» выполнить Минские договоренности.
По информации Вашингтона, российские военные планируют начать провокации за несколько недель до вторжения РФ в Украину — в период между серединой января и серединой февраля.
Также у США есть данные о том, что российские агенты влияния уже начали распространять в СМИ и соцсетях фейки о якобы провокациях с украинской стороны. Псаки подчеркнула, что Россия уже использовала такой сценарий в 2014 году.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также подтвердил информацию о том, что Россия «активно работает над предлогом для потенциального вторжения в Украину». Провокация может выглядеть как нападение на русскоязычных людей в Украине.
14 января издание The Guardian сообщило, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом к военному вторжению.
Напомним, в декабре 2021 года глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины. Тогда внесенные коррективы предполагали усиление на Готланде и в Балтийском море.
Ранее сообщалось, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.