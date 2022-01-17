Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения в Украину — это «дезинформация».

Об этом сообщает Интерфакс.

— Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали насчет вторжения так называемого России в Украину, в частности распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения, — сказал он.

По его словам, события 2014 года в Украине начались не из-за «некой провокации» со стороны России, а якобы в результате «государственного переворота», поддержанного, если не организованного США.

Сергей Лавров убежден, что Украина сегодня якобы «находится под внешним управлением США», а Вашингтон «вполне в состоянии заставить киевский режим» выполнить Минские договоренности.

По информации Вашингтона, российские военные планируют начать провокации за несколько недель до вторжения РФ в Украину — в период между серединой января и серединой февраля.

Также у США есть данные о том, что российские агенты влияния уже начали распространять в СМИ и соцсетях фейки о якобы провокациях с украинской стороны. Псаки подчеркнула, что Россия уже использовала такой сценарий в 2014 году.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также подтвердил информацию о том, что Россия «активно работает над предлогом для потенциального вторжения в Украину». Провокация может выглядеть как нападение на русскоязычных людей в Украине.

14 января издание The Guardian сообщило, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом к военному вторжению.

Напомним, в декабре 2021 года глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины. Тогда внесенные коррективы предполагали усиление на Готланде и в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что США не наблюдают сокращения российских войск вдоль границ Украины. Присутствие РФ на территории Украины все еще остается значительным.