Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог Украины и Германии по поводу поставок оружия для защиты территориальной целостности продолжится.

Об этом передает «Интерфакс-Украина».

— Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты — подчеркиваю — исключительно защиты территории нашей земли, и мы над этим ежедневно работаем и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится, — заявил Дмитрий Кулеба на совместном брифинге со своим немецким коллегой Анналеной Бербок.

По словам украинского министра, во время переговоров с Бербок 17 января вопрос поставки оружия обсуждался. Несмотря на это Украина хотела бы разрешения ситуации дипломатическим путем.

— Сегодня мы обсудили с госпожой министром вопрос поставки оружия в Украину из Германии, и я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но, прежде всего, нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в нормандском формате… дали свой результат, — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов «выслушать обеспокенности» России.