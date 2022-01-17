Министерство образования и науки предлагает предоставить возможность использования средств из программы «єПідтримка» детьми 14-18 лет на внешкольное образование.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

— Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет, — рассказали в ОП.

Кроме того, чиновники доложили, что в ближайшее время на заседании Кабинета Министров будет принято решение о возможности использования средств по программе «єПідтримка» вакцинированными лицами старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что более 6,7 миллиона украинцев подали заявки в «Дія» на получение «ковидной тысячи» в рамках программы «єПідтримка», и более миллиона из них уже потратили свои деньги.