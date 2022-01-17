Коалиции в Германии угрожает раскол из-за различий в отношении к российскому проекту.

Об этом пишет Financial Times, передает Корреспондент.

Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок придерживается позиции, что газопровод не будет запущен, если Россия вторгнется в Украину. При этом социал-демократы не поддерживают санкции в отношении российского газопровода.

В частности, министр обороны Германии и представитель СДПГ Кристин Ламбрехт недавно заявила, что «газопровод не стоит втягивать в этот конфликт», а генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сказал, что международные споры умышленно поощряются, «чтобы похоронить проекты, которые всегда были занозой для некоторых людей».

Издание отмечает, что канцлер Олаф Шольц, который представляет социал-демократов, также отказался публично поддерживать санкции против СП-2 и пытается быть осторожным в своих заявлениях в отношении России и газопровода.

По мнению эксперта DGAP по Восточной Европе Штефана Майстера, это свидетельствует об отсутствии консолидированной позиции немецкого правительства в отношении России.

— Эти разногласия ослабляют Германию и ЕС, — сказал он.

FT также отмечает, что не все социал-демократы согласны с осторожным подходом канцлера. Так, бывший замминистра иностранных дел Германии Майкл Рот, который сейчас занимает пост главы влиятельного парламентского комитета по иностранным делам, заявил ранее, что Германия должна послать России четкий сигнал: Северный поток-2 не заработает в случае агрессии против Украины.

Напомним, сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против «Северного потока-2». Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов.