МВД Украины сообщает, что пятый президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МВД Украины.

В описании уточняется, что Петр Порошенко является подозреваемым по ст. 3−258 ч. 1 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или иное содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации), а также по ст. 111 ч. 1 (госизмена).

Напомним, 20 декабря прошлого года Госбюро расследований объявило о подозрении Петру Порошенко. Ему инкриминируют «содействие деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР» в 2014-2015 годах. Тогда Порошенко предпочел не поставки угля из Африки, а поставки из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Координировал поставки, вероятно, Виктор Медведчук, который также является фигурантом дела.

Прокуратура просит отправить Петру Порошенко под арест с альтернативой залогу в 1 млрд. грн. Также в ходатайстве говорится о наложении на экс-президента ряда административных обязательств.

Сам Петр Порошенко открытие дела против него называет сугубо политическим шагом действующего президента Владимира Зеленского, который таким образом хочет поднять себе рейтинг, просевший в течение прошлого года. При этом депутат уверен, что никто по возвращении его в Киев арестовывать не будет.

Петр Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в Киев в 09:10.