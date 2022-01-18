Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия поставит Украине новый пакет систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед лицом угрозы вторжения со стороны России.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы приняли решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы. Они не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России, но Украине их можно будет использовать в целях самообороны, — заявил Бен Уоллес выступая в парламенте.

Также министр обороны заявил, что приглашает своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить Лондон в ближайшие несколько недель для обсуждения создавшегося кризиса.

Напомним, сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.