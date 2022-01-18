Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел переговоры с украинской разведкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами.

Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность российского вторжения в Украину. CNN не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.