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Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел переговоры с украинской разведкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами.
Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность российского вторжения в Украину. CNN не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.
Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел переговоры с украинской разведкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами.
Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность российского вторжения в Украину. CNN не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией.