Верховный представитель Евросоюза а по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что опасается «де-факто интеграции» в Россию регионов Украины, занятых сепаратистами.

Об этом пишет Digi24.

На пленарном заседании Европарламента политик заявил, что регион Донбасса может быть постепенно де-факто интегрирован в состав Российской Федерации.

— Меня все больше беспокоит ситуация в неподконтрольных Киеву регионах, поскольку они все дальше и дальше удаляются от Украины и сближаются с Россией, — отметил главный по дипломатии в альянсе.

Экс-председатель Европарламента акцентировал, что в Москве усиленно готовятся к провокациям против Киева.

— Концентрация российских сил на границе с Украиной связана с этой интеграцией (…) Массированное нападение на Украину — не самый вероятный сценарий, но есть и другие способы нападения, например, кибератаки, — сказал Жозеп Боррель.

Он добавил, что аналитики стран ЕС рассматривают различные варианты развития сложившейся ситуации.

— Мы работаем как минимум над семью различными сценариями. Я не думаю, что мы сразу же придем к наихудшему сценарию, но во многих случаях ситуация может быть достаточно опасной, чтобы требовать постоянного состояния боевой готовности, — объяснил поилитик.

Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе не оставят агрессивные намерения Кремля без наказания и в случае вторжения введут новый пакет санкции, предмет которых обсудят на встрече министров иностранных дел стран-членов альянса 24 января.

Напомним, американская газета New York Times выяснила, что РФ старается незаметно вывезти из страны дипломатический корпус.