Ночью с понедельника на вторник на автодорогах области работало 34 единицы спецтехники и 45 дорожных работников. Использовано 297 тонн песчано-солевой смеси.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

Дорожники отмечают, что по состоянию на 10:00 проезд по всем дорогам области обеспечен. Работа снегоочистительной техники продолжается.

— В первую очередь посыпаем спуски и подъемы, крутые повороты, пешеходные переходы, мосты и путепроводы. Учитывая изменчивость погодных условий и гололедицы на дорогах, просим водителей быть внимательными и осторожными, передвигаясь по автодорогам области, не выполнять рискованные маневры и подготовить свои транспортные средства к зимней эксплуатации, — рассказали в Службе автодорог.

Дорожники призвали водителей четко соблюдать правила дорожного движения, в частности скоростные режимы, интервал и дистанцию.

— В случае если вам понадобится помощь на дороге, звоните по телефону на круглосуточную диспетчерскую линию Службы автомобильных дорог в Николаевской области: (0512)67-51-31, (068)886-88-00, — предупредили в САД.

Ранее сообщалось, что в Николаеве с 02:00 часов вторника коммунальные службы начали обрабатывать автодороги реагентами для предотвращения образования гололеда. Использовано 35 тонн смеси.