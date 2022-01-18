В Николаеве ухудшились погодные условия. С 02:00 часов вторника коммунальные службы начали обрабатывать автодороги реагентами для предотвращения образования гололеда. Использовано 35 тонн смеси.

Об этом сообщает КП «ЭЛУ автодорог».

Во вторник, 18 января, коммунальные службы продолжают обрабатывать дороги от гололеда. Отмечают, что с 6:30 утра работает 4 единицы техники и один погрузчик.

— На 7:15 утра температура воздуха –1°. С 22:00 в городе пошел мокрый снег с дождем при температуре воздуха +1°С. Диспетчер дежурной службы следит за температурой и погодными условиями, — сообщили на предприятии.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков температура воздуха будет колебаться от минусовых отметок к плюсовым. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Такие условия могут привести к образованию гололеда и осложнению движения на трассах.