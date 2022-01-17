В ночь на вторник, 18 января, на территории Николаевской области выпадут осадки в виде снега.

Об этом сообщает пресс-секретарь Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

По прогнозам синоптиков температура воздуха будет колебаться от минусовых отметок к плюсовым. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Такие условия могут привести к образованию гололеда и осложнению движения на трассах.

В САД отметили, что снегоуборочные машины и дорожные работники уже готовы к ухудшению погодных условий, и попросили водителей отдавать предпочтение спецтехнике в движении.

Напомним, 14 января метеорологи предупреждали об ухудшении погоды в ближайшие дни.