Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды в Николаевской области в ближайшие дни.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На сегодня, 14 января, в Николаевской области ожидаются сильные порывы ветра скоростью 15-24 м/с. Днем может пойти мокрый снег с дождем, температура — 3-5 градусов тепла.
— Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, — предупреждают синоптики.
Напомним, 9 января в Николаевской области прогнозировали ухудшение погоды из-за циклона Селимен.
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Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды в Николаевской области в ближайшие дни.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
На сегодня, 14 января, в Николаевской области ожидаются сильные порывы ветра скоростью 15-24 м/с. Днем может пойти мокрый снег с дождем, температура — 3-5 градусов тепла.
— Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, — предупреждают синоптики.
Напомним, 9 января в Николаевской области прогнозировали ухудшение погоды из-за циклона Селимен.