Главный врач Николаевской областной стоматологической поликлиники Анатолий Кобылянский рассказал о нехватке 13,3 миллиона гривен на заработные платы медицинским работникам в 2022 году.

Об этом стало известно в ходе совещания с главврачами областных больниц в Николаевском областном совете 17 января, пишут НикВести.

Как известно, Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 января 2022 года зарплата врача должна быть не меньше 20 тысяч гривен, а медсестры — не меньше 13 тысяч 500 гривен.

В связи с этим нехватка денег на зарплаты медработникам областной стоматологической поликлиники в 2022 году составит 13,3 миллиона гривен. По словам главврача Анатолия Кобылянского, чтобы выйти из сложившейся ситуации в поликлинике могут поднять стоимость услуг.

— Поликлиника работает сейчас, можно сказать, в наиболее конкурентных условиях. До этого мы справлялись с задолженностью за 2021 год – и по зарплате и по коммунальным услугам у нас не осталось [задолженности], но исходя из постановления Кабинета Министров №2 от 12.01, конечно, по всем расчетам зарплата медицинских работников должна составлять 29 миллионов 580 тысяч. Дефицит составляет 13 миллионов 307 тысяч 900 гривен. Где их брать? Если выполнять [постановление], то увеличивать тарифы. У нас единственный пакет с НСЗУ – это 34-й, хотя и Ассоциация стоматологов Украины сколько писала, что стоматологическая помощь должна приравниваться к амбулаторному хирургическому пакету, но НСЗУ не идет ни на какие…, – сказал Анатолий Кобылянский.

Стоит отметить, что бесплатно предоставить услуги в стоматологической поликлинике могут только пациентам, которым необходима неотложная помощь и плановая помощь детям. Бесплатно или со скидкой также предоставляют медуслуги гражданам льготной категории.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области главные врачи больниц не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.