Первые подразделения Вооруженных сил РФ, которые будут участвовать в совместных военных учениях «Союзная решимость», уже прибыли в Беларусь.

Ожидается, что мероприятия продлятся с 10 по 20 февраля, передает пресс-служба Минобороны Беларуси.

— В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая то, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться в течение всего первого этапа.

— На данном этапе участники проверки должны осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач, — уточняется в сообщении.

По информации российских СМИ, эти военные учения продлятся с 10 по 20 февраля.

В частности, к учениям будет привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.

Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов. Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут выехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.