В Казахстане после массовых уличных протестов в январе этого года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. В качестве подозреваемых задержано около 800 человек.

Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин, передает «Казинформ».

— По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 – по актам терроризма, 15 – по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержано в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест. Хотел бы еще раз акцентировать внимание, что эти дела относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, – сказал Азамат Саргазин.

Он также заверил, что всем фигурантам уголовных дел, в том числе всем задержанным, предоставляется юридическая помощь.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, произнося речь по итогам прошедшей недели, обрушился с обвинениями на Комитет национальной безопасности, который «проспал» угрозу терроризма и допустил протесты.