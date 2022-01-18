Офис премьер-министра Великобритании разрабатывает планы по отмене всех коронавирусных ограничений в Англии уже в марте.

Как пишет The Guardian, правительство рассматривает возможность отмены обязательной самоизоляции для положительных случаев COVID-19.

Юридическое требование самоизоляции, за нарушение которого предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч фунтов стерлингов, является одним из нескольких законодательных актов о коронавирусе, срок действия которых истекает в марте этого года. В связи с этим правительство рассматривает вопрос о том, необходимо ли их сохранять.

Указывается, что рекомендации по работе дома и COVID-паспорта, введенные с началом распространения штамма «Омикрон», могут отменить, однако защитные маски останутся обязательным.

Также, вероятно, будет отменено требование для путешественников проходить тест по возвращении из-за границы.

Напомним, что в Нидерландах ослабляют карантинные ограничения, введенные для предупреждения распространения коронавируса.