Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter уже поздравил ее с назначением.

На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этой институции избрана депутат от группы европейских народников, представитель Мальты Роберта Метсола.

— Поздравляем Роберту Метсолу с ее избранием на пост президента Европейского парламента. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы, — написал Дмитрий Кулеба.

Отметим, ранее Роберта Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после преждевременной кончины президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.

Роберте Метсоле 43 года. Она стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент после Симоны Вейл и Николь Фонтейн. За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно было составить 309 голоса.

Результаты тайного голосования, которое прошло во вторник, огласил вице-президент парламента Педро Перейра.

Напомним, в Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован.