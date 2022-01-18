На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этой институции избрана депутат от группы европейских народников, представитель Мальты Роберта Метсола.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter уже поздравил ее с назначением.
— Поздравляем Роберту Метсолу с ее избранием на пост президента Европейского парламента. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы, — написал Дмитрий Кулеба.
Отметим, ранее Роберта Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после преждевременной кончины президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.
Роберте Метсоле 43 года. Она стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент после Симоны Вейл и Николь Фонтейн. За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно было составить 309 голоса.
Результаты тайного голосования, которое прошло во вторник, огласил вице-президент парламента Педро Перейра.
Напомним, в Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован.
На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этой институции избрана депутат от группы европейских народников, представитель Мальты Роберта Метсола.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter уже поздравил ее с назначением.
— Поздравляем Роберту Метсолу с ее избранием на пост президента Европейского парламента. Желаем успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество в развитии более сильной и безопасной Европы, — написал Дмитрий Кулеба.
Отметим, ранее Роберта Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после преждевременной кончины президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.
Роберте Метсоле 43 года. Она стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент после Симоны Вейл и Николь Фонтейн. За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно было составить 309 голоса.
Результаты тайного голосования, которое прошло во вторник, огласил вице-президент парламента Педро Перейра.
Напомним, в Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован.