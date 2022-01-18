«Отец казахской нации» Нурсултан Назарбаев, сдавший пост президента в 2019 году, впервые с начала волны январских протестов записал обращение, на котором показался живым перед камерами.

Об этом пишет Orda.kz.

Бывший глава Совбеза и по совместительству экс-президент развеял все конспирологические теории о своей кончине и подчеркнул, что не покидал столицу на время протестов, несмотря на то, что ряд СМИ писали о его нахождении в Китае.

— Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, — начал свою речь Нурсултан Назарбаев.

Он добавил, что окончательно ушел из власти, передав все рычаги действующему президенту Касым-Жомарт Токаеву.

— Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны, — завершил обращение политик в отставке.

Помимо этого, в конце он добавил формальных благодарностей для казахов.

Напомним, в разгар протестов экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности.