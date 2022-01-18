Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер украинской партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает уголовное производство против пятого президента Украины, нардепа от «Европейской солидарности» Петра Порошенко «абсурдным» и с юридической, и с политической точки зрения.

Об этом он сказал в интервью российскому каналу «Дождь», фрагмент которого был опубликован 17 января, пишет «Гордон».

По словам Арсения Яценюка, он был уверен, что Петр Порошенко вернется в Украину.

— Вообще это уголовное дело и обвинения Петра Порошенко в государственной измене – это абсурд и юридически, и политически. Поэтому думаю, что и это пройдет, и это мы переживем. [...] Еще раз повторю: политически обвинение Петра Порошенко в госизмене – идиотизм. Юридически обвинение Петра Порошенко в госизмене – абсурд. Как это будет дальше развиваться? У нас уже есть, в Украине, прививка от избирательного и политического преследования и правосудия. Это в Украине не работает. Поэтому еще раз подчеркну: все станет на свои места, – сказал Арсений Яценюк.

На вопрос, имеет ли к этому отношение президент Украины Владимир Зеленский, Яценюк ответил, что в эфире российского канала Зеленского он обсуждать не будет, «а в эфире украинских – с огромным удовольствием».

Напомним, Печерский районный суд на заседании 17 января не смог избрать меру пресечения пятому президенту, народному депутату «Европейской солидарности» Петру Порошенко.