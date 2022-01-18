Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки Великобританией и США оборонного оружия Украине, заявил, что «это не способствует снижению напряженности».

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на российские СМИ.

— Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, — сказал он.

Дмитрий Песков утверждает, что «зачастую» речь идет не только про оборонительное оружие, «но и наступательное».

— Тем более здесь, вы говорите, якобы упоминались ПЗРК, их циркуляция — отдельная субстанция, которая регулируется международным правом, — сказал он.

Он также заявил, что «это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности».

Отметим, что с конца октября 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон будет поставлять Украине оружие, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности из-за угрозы российской агрессии.