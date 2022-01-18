Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибудет с визитом в Киев.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

— Государственный секретарь Энтони Блинкен посетит Киев и Берлин с 18 по 20 января 2022 года. Поездка сопровождается широкими дипломатическими переговорами с нашими европейскими союзниками и партнерами относительно единого подхода к преодолению угрозы, которую Россия представляет для Украины, — говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Энтони Блинкен начнет свою поездку с Киева, где 19 января встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Энтони Блинкен также встретится с работниками и семьями посольства США, чтобы сообщить об усилиях Департамента по планированию непредвиденных ситуаций, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию.

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел переговоры с украинской разведкой.