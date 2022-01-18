Украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки вдоль границы с Беларусью, это необходимо для переброски резерва на случай резкого изменения ситуации.

Сообщается, что Украина активизировала обустройство границы с Беларусью из-за миграционного кризиса. С ноября на границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп. Они устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы, а также делают переносные заграждения.

— Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке, — говорится в сообщении.

Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов. Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут выехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.