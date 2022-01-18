Дочерняя компания «Нафтогаза» ООО «Нафтогаз Тепло» оценивает объем привлечения финансирования для модернизации ТЭЦ примерно в 900 миллионов долларов.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил руководитель компании Виталий Михайле.

Компания управляет Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ и ТКЭ во Львовской области и ожидает передачу ей в управление шести крупных государственных ТЭЦ.

— НАК будет одним из соинвесторов. Но мы рассчитываем на финансирование из нескольких источников. Это могут быть «зеленые» облигации, которые будут эмитированы либо НАКом, либо компанией «Нафтогаз Тепло», кредитные ресурсы, привлеченные из международных банковских учреждений, финансирование, поступающее вслед за производителями продукции. Мы рассматриваем комбинированные варианты, — сказал Виталий Михайле.

По его словам, у компании уже разработана трехлетняя стратегия и видение того, как будет проводиться такая модернизация.

Ранее сообщалось, что НАК «Нафтогаз» потратит до 200 миллионов гривен для установки малых солнечных электростанций в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.