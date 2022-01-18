Сергей Майборода

Депутата Николаевского облсовета Сергея Майбороду исключили из фракции «Оппозиционная платформа — За життя».

Такое решение было принято 17 января на заседании фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете, сообщили на странице региональной организации партии в Facebook.

В партии указали, что причиной исключения депутата из фракции послужили многочисленные обращения депутатов местных советов и жителей Николаевского района, систематические нарушения дисциплины, отказ работать на округе и отстаивать интересы избирателей.

Упомянули и голосования в разрез интересам партии и фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете, а также нарушения внутренних правил партии.

Глава фракции Андрей Фатьянов уже зарегистрировал соответственное сообщение в аппарате облсовета.

Напомним, что депутата Николаевского областного совета, главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову исключили из состава фракции партии «Наш край».