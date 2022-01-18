Депутата Николаевского облсовета Сергея Майбороду исключили из фракции «Оппозиционная платформа — За життя».
Такое решение было принято 17 января на заседании фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете, сообщили на странице региональной организации партии в Facebook.
В партии указали, что причиной исключения депутата из фракции послужили многочисленные обращения депутатов местных советов и жителей Николаевского района, систематические нарушения дисциплины, отказ работать на округе и отстаивать интересы избирателей.
Упомянули и голосования в разрез интересам партии и фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете, а также нарушения внутренних правил партии.
Глава фракции Андрей Фатьянов уже зарегистрировал соответственное сообщение в аппарате облсовета.
Напомним, что депутата Николаевского областного совета, главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову исключили из состава фракции партии «Наш край».
Депутата Николаевского облсовета Сергея Майбороду исключили из фракции «Оппозиционная платформа — За життя».
Такое решение было принято 17 января на заседании фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете, сообщили на странице региональной организации партии в Facebook.
В партии указали, что причиной исключения депутата из фракции послужили многочисленные обращения депутатов местных советов и жителей Николаевского района, систематические нарушения дисциплины, отказ работать на округе и отстаивать интересы избирателей.
Упомянули и голосования в разрез интересам партии и фракции «ОПЗЖ» в Николаевском областном совете, а также нарушения внутренних правил партии.
Глава фракции Андрей Фатьянов уже зарегистрировал соответственное сообщение в аппарате облсовета.
Напомним, что депутата Николаевского областного совета, главврача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Фёдорову исключили из состава фракции партии «Наш край».