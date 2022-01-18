ГП «Администрация морских портов Украины» планирует создание новой якорной стоянки в порту Николаева для увеличения его пропускной способности.

Об этом сообщил руководитель государственного предприятия Александр Голодницкий, пишет «Центр транспортных стратегий».

— С точки зрения проектов мы планируем создание якорной стоянки в морском порту Николаев. Это обеспечит порту большую пропускную способность. Между портом Николаев и морем — 80 километров Бугско-Днепровско-лиманского канала. Такая якорная стоянка позволит судам ожидать подхода для швартовки к причалам, – рассказал он.

Кроме того, в районе Днепро-Бугского лимана планируется создание лихтеровочной базы, которая, по словам Голодницкого, позволит принимать суда типа Panamax с 100 тысяч груза. Глубины, соответственно, будут увеличены до 15 метров.

— Это большие миллиардные проекты. Для них мы планируем привлекать финансовые ресурсы, сейчас изучаем разные финансовые инструменты, в том числе евробонды, кредитные средства от банковских учреждений, – уточнил глава АМПУ.

Напомним, что морские поставки дизельного горючего в 2021 году увеличились по сравнению с предыдущим годом в полтора раза — до 1,2 миллионов тонн, порт Николаева лидирует по количеству доставки.