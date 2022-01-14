Морские поставки дизельного горючего в 2021 году увеличились по сравнению с предыдущим годом в полтора раза — до 1,2 миллионов тонн, порт Николаева лидирует по количеству доставки.

Об этом сообщает Еnkorr.

Этот объем распределился между четырьмя портами:

Николаев — 405,5 тысяч тонн;

«Южный» — 335 тысяч тонн;

Одесса — 220 тысяч тонн;

Херсон — 175 тысяч тонн;

— Морские порты имеют огромный потенциал, и увеличение перевалки в три раза в 2022 году не будет большой проблемой, особенно если правильно расставить приоритеты для «Укрзалізниці». Фактически это означает, что по морю можно будет закрыть российский импорт, — отмечают эксперты Консалтинговой группы «А-95».

Общие импортные поставки дизтоплива на украинский рынок в 2021 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10% — до 6,85 миллионов тонн, что является рекордным уровнем за всю историю наблюдений. Прирост импорта произошел по всем направлениям за исключением Российской Федерации.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что порты причиняют городу гораздно больше вреда, чем приносят доходов в местный бюджет.