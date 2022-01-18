Соединенные Штаты Америки рассматривают возможности помощи Украине, если Российская Федерация прибегнет к полномасштабному вторжению. В частности, речь идет и об укреплении нашей армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник США, помощь включает обеспечение армии Украины, а именно:

дополнительные боеприпасы;

минометы;

противотанковые ракеты Javelin;

зенитно-ракетные комплексы.

— Мы рассматриваем ряд вариантов помощи в защите Украины. Это может включать дополнительные продажи оборонительного оружия, советы и помощь Украине в том, чтобы она могла продолжать борьбу против большего обычного российского военного присутствия, — отметил чиновник администрации Байдена.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибудет с визитом в Киев.