В Украину прибыла партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины – противотанковые средства.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко заявил, что предоставленные средства будут укреплять оборонные способности Украины и будут использованы исключительно в оборонных целях.

— Несомненно, это будет укреплять наши войска, это усилит наши оборонные возможности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации, — сообщил Анатолий Петренко.

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

сотрудничество.

Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон будет поставлять Украине оружие, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности из-за угрозы российской агрессии.