Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продолжать режим чрезвычайного положения в столице страны и ряде регионов.

Об єтом сообщает КазТАГ со ссылкой на прессслужбу президента Казахстана

Прямая речь пресс-секретаря президента Казахстана Аккорди Берика Уали: «С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях».

— Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие! — заявил Аккорди Берик Уали.

Как сообщалось, в Казахстане после массовых уличных протестов в январе этого года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. В качестве подозреваемых задержано около 800 человек.