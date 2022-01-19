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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продолжать режим чрезвычайного положения в столице страны и ряде регионов.
Об єтом сообщает КазТАГ со ссылкой на прессслужбу президента Казахстана
Прямая речь пресс-секретаря президента Казахстана Аккорди Берика Уали: «С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях».
— Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие! — заявил Аккорди Берик Уали.
Как сообщалось, в Казахстане после массовых уличных протестов в январе этого года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. В качестве подозреваемых задержано около 800 человек.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продолжать режим чрезвычайного положения в столице страны и ряде регионов.
Об єтом сообщает КазТАГ со ссылкой на прессслужбу президента Казахстана
Прямая речь пресс-секретаря президента Казахстана Аккорди Берика Уали: «С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях».
— Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие! — заявил Аккорди Берик Уали.
Как сообщалось, в Казахстане после массовых уличных протестов в январе этого года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. В качестве подозреваемых задержано около 800 человек.