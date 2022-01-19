После аннексии Крыма в 2014 году Россия нуждается в наземном коридоре, который соединял бы РФ с полуостровом.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные разведчиков.

По утверждению источников медиа, сухопутный коридор вдоль Азовского моря через город Мариуполь, Донецкая область, позволит Москве уменьшить расходы на обеспечение энерго- и водоснабжения Крыма.

Отмечается, что захватить эту часть украинской территории российские войска могут попытаться путем высадки морского десанта на побережье Азова. Однако, говорят специалисты, в случае захвата узкую полоску земли вдоль береговой линии было бы тяжело защитить, особенно в условиях постоянного риска нападения украинской армии.

При этом разведчики прогнозируют, что вторжение в Украину будет для России очень кровавым - погибнут многие российские военные. В то же время анонсированные Западом санкции нанесут непоправимый ущерб экономике страны.

Несмотря на это, информируют источники, Кремль рассматривает полномасштабную атаку не только в теории, но и готовит план, который начнут реализовывать, как только президент РФ Владимир Путин отдаст приказ.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может начать атаку на Украину в любой момент.