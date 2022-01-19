С 25 января жителям Латвии при пребывании в общественных местах можно будет находиться только в медицинской маске или в респираторе с фильтром не ниже FFP2, постановило правительство страны.

Об этом сообщает национальное телерадиовещание LSM.

Действующие в стране ковид-ограничения изменены для более успешной борьбы с омикрон-штаммом коронавируса. В аннотации к подготовленным Минздравом поправкам указывается: медицинские маски и респираторы стандартизированы, и для их лучшей эффективности введены конкретные требования. При правильном их использовании эффективность гарантирована. С тканевыми же масками никаких стандартов или гарантий нет.

В новых правилах сделано исключение для школьников. Все ученики и сотрудники образовательных учреждений смогут в помещениях школ продолжать пользоваться выданными им тканевыми масками — это специальные маски повышенного уровня качества. В таких масках дети смогут ездить и в общественном транспорте. Но в других публичных местах им потребуются или медицинские маски, или респираторы уровня FFP2 или выше. Ученики 7-12 лет смогут быть в школьных тканевых масках везде.

По словам начальника Госканцелярии, медицинские маски малоимущему населению обеспечат за счет государства — выдадут по 50 штук в одни руки (на двухмесячный период).

За минувшие сутки в Латвии выявлено 3706 новых случаев COVID-19 - это суточный максимум с начала пандемии. Восемь человек умерли, пятеро находились в возрастной группе 70-79 лет, трое — 80-89 лет.

Напомним, в Нидерландах ослабляют карантинные ограничения, введенные для предупреждения распространения коронавируса.