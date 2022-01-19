Госдепартамент США выразил обеспокоенность, что в Беларуси инициируют референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволят разместить в республике на постоянной основе как обычные вооруженные силы РФ, так и ядерное оружие.

Об этом заявил на телефонном брифинге для журналистов во вторник высокопоставленный представитель Государственного департамента США, передает собственный корреспондент «Укринформа».

— Предложенные (референдумом, — прим.) изменения в конституцию (Беларуси, — прим.) включают формулировки, которые можно интерпретировать как создание условий для размещения российских гарнизонных войск на белорусской территории, — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что это означало бы существенные изменения для РБ, «и подобный шаг стал бы вызовом европейской безопасности, который, возможно, потребует ответа».

Кроме того, отметил представитель Госдепартамента США, «проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах Беларуси разрешить размещение на ее территории как обычных, так и ядерных сил России».

Чиновник напомнил, что Лукашенко открыто заговорил о возможном разрешении российского ядерного оружия еще в ноябре. И хотя он иногда выражает «невероятно преувеличенные и необоснованные мнения», однако любые заявления о ядерном оружии не могут оставаться без внимания.

Представитель администрации США отметил, что это подтверждает безвозвратное ослабление позиций режима Лукашенко в стране, а также то, что он рассчитывает на все виды поддержки со стороны РФ. Россия же использует уязвимость белорусского диктатора, который после 27 лет усилий по сохранению суверенитета и независимости страны сейчас, похоже, готов торговаться всем, чтобы остаться у власти, отметил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки вдоль границы с Беларусью, это необходимо для переброски резерва на случай резкого изменения ситуации.