Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк считает, что президент Владимир Зеленский должен безотлагательно обратиться к нации с тем, что будет делать власть для защиты страны, а Рада должна собраться на внеочередное заседание при присутствии президента, правительства, военного командования.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Арсений Яценюк подчеркнул, что вероятность нападения России на Украину увеличивается: «Путин продолжает эскалацию против Украины и увеличивает шантаж».

— Запад стал четко в защиту Украины. Все мировое сообщество бьет в колокола в защиту Украины. Все, кроме руководства Украины. Ведь оно занято борьбой с Петром Порошенко, а не борьбой против агрессии, — подчеркнул он.

Владмир Зеленский, отметил Арсений Яценюк, должен безотлагательно обратиться к нации «и сказать людям правду о том, чего ожидать и что будут делать власти для защиты страны».

Он также подчеркнул, что должно быть созвано внеочередное чрезвычайное заседание Верховной Рады Украины при присутствии президента, правительства, военного командования:

— СНБО Украины должно работать в ежедневном режиме и стать органом координации обороны государства. Все национальные силы должны объединиться для высшей цели — защиты Украины. История нам не простит ошибки или поражения. История уважает отважных и достойных, — добавил политик.

Напомним, Арсений Яценюк считает уголовное производство против пятого президента Украины, нардепа от «Европейской солидарности» Петра Порошенко «абсурдным» и с юридической, и с политической точки зрения.