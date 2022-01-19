Речь идет о консультирующей должности в одной из структур международной организации, пишет Spiegel .

По информации издания, которое пишет со ссылкой на агентство DPA, что, в свою очередь, ссылается на источники в международной организации, Гутерриш направил Меркель официальное письмо.

Однако, в агентстве предполагают, что бывший канцлер Германии, вероятно не согласится на это предложение.

Отмечается, что основная работа консультативного органа ООН — заниматься темами глобального здравоохранения, науки, обеспечения мира, защиты природы и мировой экономики.

Напомним, 2 декабря в Берлине состоялась церемония, организована в честь ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.