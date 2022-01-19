Лидер партии «Европейская Солидарность» продекламировал свою позицию по вопросу отношений с союзниками в интервью для CNN. Экс-президент произнес слова благодарности за поддержку, но попросил увеличить количество грузов с оружием.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

Политик подчеркнул, что НАТО должен показать Кремлю, какие тяжелые последствия ждут Москву, если начнется внезапное нападение на Украину.

— С каждым днем, шаг за шагом, Запад делает больше, и это положительно. То, что нам нужно сегодня, это делать Россию слабее, и это возможно благодаря санкциям, — акцентировал Петр Порошенко.

Он добавил, что Украина все еще нуждается в укреплении и модернизации своей армии.

— А Украину следует делать сильнее. С каждым днем мы должны получать новые обронные летальные образцы вооружений, включая средства радиоэлектронной защиты, противовоздушной обороны, противотанковые вооружения, получение разведданных. К сожалению, мы этого в достаточном количестве не имеем. Однако позитивный тренд присутствует, Запад все же увеличивает соответствующие поставки, — заключил бывший глава государства.

В качестве примера он привел помощь от Великобритании и визит госсекретаря США Энтони Блинкине в Киев.

— У нас есть положительный опыт по линии министерства обороны Великобритании. Ожидаем визита Государственного секретаря США Блинкена в Украину, — заметил Петр Порошенко. — Чем больше мы делаем по этому направлению — тем больше шансов не иметь этой агрессии. Считаем, что Госсекретарю Блинкена было бы важно встретиться не только с президентом Зеленским, но и со всеми демократическими силами, ведь внутреннее единство является очень важным фактором укрепления устойчивости Украины для защиты себя, Европы и мира, — сделал вывод экс-президент.

Политик подчеркнул, что США вместе с союзниками способны сделать агрессию против Украины совершенно невыгодной для РФ.

— Должны сейчас увеличить цену, которую благодаря «адским санкциям» против него заплатит Путин. Благодаря значительному увеличению оборонного потенциала Украины здесь погибнут тысячи россиян. Нам не нужны солдаты НАТО, но мы точно будем защищать нашу землю. Следует также остановить Северный поток 2, являющийся попыткой Путина разрушить энергетическую безопасность европейских стран, ведь он не является экономическим или энергетическим проектом. И Украина должна получить, как нам и обещали, План действий по членству в НАТО, — напомнил Петр Порошенко.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг заверял, что в альянсе будут помогать Украине с реформами.